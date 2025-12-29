Society Pass Incorporated Registered Shs Aktie 112804222 / US83370P1021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.12.2025 18:06:29
Society Pass Shares Surge 38% On Thailand Live Commerce Launch
(RTTNews) - Society Pass Inc. (SOPA) shares jumped 37.97 percent as the stock climbed $0.69 to $2.51 in trading on Monday. The sharp move followed the company's announcement that it has launched TMG Social, a live commerce digital retail advertising platform, in Thailand through its subsidiary Thoughtful Media Group Incorporated. The stock was last trading at $2.51 after previously closing at $1.82. It opened the session at $2.25 and traded within a day's range of $2.25 to $3.46 on the Nasdaq. Trading volume surged to 112,998,924 shares, well above the average daily volume of 4,809,420 shares. Society Pass shares have traded between $0.65 and $6.75 over the past 52 weeks.
Nachrichten zu Society Pass Incorporated Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Society Pass Incorporated Registered Shs
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: SMI und DAX schliessen wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart kaum verändert. Auch der deutsche Leitindex bewegte sich nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen präsentierten sich am Montag uneinheitlich.