Société Générale-Aktie zieht deutlich an: Société Générale trennt sich von Russland-Geschäft

Käufer der Russland-Tochter Rosbank sei deren vorheriger Eigentümer Interros Capital, teilte die Société Générale am Montag in Paris mit. Interros übernehme auch das russische Versicherungsgeschäft des Konzerns. Allerdings müssten die Aufsichtsbehörden dem Deal noch zustimmen. Den Angaben zufolge soll der Verkauf in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Am Finanzmarkt kam das sehr gut an. Aktien vder Société Générale legen am Montag an der EURONEXT in Paris zeitweise um 5,40 Prozent auf 23,045 Euro zu.

Die Trennung zehrt an der Kapitalbasis des Konzerns - vor allem wegen einer Abschreibung auf den Buchwert der russischen Einheiten in Höhe von zwei Milliarden Euro. Die Belastung werde aber weitgehend davon aufgefangen, dass die Risiken innerhalb Russlands aus der Bilanz der Bank verschwinden, hiess es in der Mitteilung. Diese hatten Ende Dezember bei rund 15,4 Milliarden Euro gelegen. Zudem zahle der Käufer nachrangige Schulden der Russland-Tochter zurück. Unter dem Strich rechnet die Société Générale mit einer Belastung ihrer harten Kernkapitalquote (CET1) von rund 0,2 Prozentpunkten. Ende Dezember hatte sie bei 13,7 Prozent gelegen - und damit deutlich über der Mindestanforderung.

