Société Générale-Aktie mit Verlusten: Société Générale ernennt neuen Leiter der Zurich Branch

Er wird von dort aus an Philippe Madar, Head of Corporate Coverage für Europa, berichten und ersetzt damit Anne Marion-Bouchacourt, die in den Ruhestand tritt. Er war zuletzt Country Head der Gruppe für Belgien und ab September 2013 Leiter der Société Générale Brussels Branch.

Lebit soll das Wachstum der Bank in der Schweiz weiter vorantreiben, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst, und dabei "Synergien zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen auf lokaler und internationaler Ebene" fördern. Die Zurich Branch ist in den Bereichen Investment und Corporate Bankings, Wertpapierdienstleistungen (SGSS) und Transaction Banking tätig.

An der EURONEXT in Paris notiert die Aktie der Société Générale zeitweise bei 22,575 Euro um 0,48 Prozent tiefer.

uh/rw

Genf (awp)