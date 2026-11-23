Societatea Nationala Nuclearelectrica hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.11 RON je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Societatea Nationala Nuclearelectrica 2.49 RON je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 668.6 Millionen RON – das entspricht einem Minus von 53.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.44 Milliarden RON in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch