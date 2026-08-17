Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6.56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.75 Milliarden RON im Vergleich zu 1.87 Milliarden RON im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch