Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs lud am 18.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.620 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs 2.09 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 80.27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch