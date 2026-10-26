Sociedad Minera El Brocal legte Quartalsergebnis vor

Sociedad Minera El Brocal hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.18 PEN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sociedad Minera El Brocal ein EPS von 0.670 PEN je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Sociedad Minera El Brocal im vergangenen Quartal 627.9 Millionen PEN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40.47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sociedad Minera El Brocal 447.0 Millionen PEN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch