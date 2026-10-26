Sociedad Minera Corona Comp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sociedad Minera Corona Comp liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sociedad Minera Corona Comp die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.99 PEN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.59 PEN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20.45 Prozent auf 221.3 Millionen PEN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 183.7 Millionen PEN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch