Sociedad Minera Cerro Verde veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sociedad Minera Cerro Verde hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sociedad Minera Cerro Verde ein EPS von 0.930 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44.55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.22 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.76 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch