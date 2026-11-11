SOCIALWIRE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SOCIALWIRE hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.89 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7.24 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 998.5 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 23.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 810.1 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch