SOCIALWIRE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SOCIALWIRE hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1.80 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.78 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38.66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 971.7 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 700.8 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch