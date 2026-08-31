Sociallite US Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sociallite US Registered äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0.700 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch