Social Life Network hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Social Life Network im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50.0 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch