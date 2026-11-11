Social Detention präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Social Detention lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.0 Millionen USD – ein Plus von 50.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Social Detention 0.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch