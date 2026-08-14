Social Detention legte Quartalsergebnis vor

Social Detention lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz lag bei 0.1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 133.33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch