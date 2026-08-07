Social Capital Hedosophia stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Social Capital Hedosophia liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Social Capital Hedosophia die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Social Capital Hedosophia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.020 USD je Aktie gewesen.

Social Capital Hedosophia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 737.8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 54.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 477.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch