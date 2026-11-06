Social Capital Hedosophia öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Social Capital Hedosophia lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Social Capital Hedosophia noch ein Gewinn pro Aktie von -0.050 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50.77 Prozent auf 748.8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 496.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch