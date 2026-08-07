Social Capital Hedosophia gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Social Capital Hedosophia veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.17 USD gegenüber -0.040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43.65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.57 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 883.0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch