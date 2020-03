Société TRADER déploie un plan de réduction de 50 pour cent sur le prix des produits autoHEBDO.net pour soutenir les concessionnaires canadiens à l'échelle nationale

En avril et mai 2020, le leader numérique des solutions automobiles réduit de moitié les coûts de ses produits sur le marché afin de venir en aide aux concessionnaires durant la pandémie de la COVID-19

MONTRÉAL, le 20 mars 2020 /CNW/ - Société TRADER, le chef de file des médias numériques consacrés au marché de consommation automobile, annonce aujourd'hui le lancement d'un plan de réduction des tarifs à l'échelle nationale visant à aider les concessionnaires automobiles à la recherche de flexibilité financière tout en naviguant l'impact économique causé par la pandémie de la COVID-19.

Pour les mois d'avril et de mai 2020, TRADER offrira aux concessionnaires partenaires canadiens une réduction de 50 pour cent sur tous les produits autoHEBDO.net. L'engagement souligne les efforts de la compagnie pour fournir une assistance immédiate aux concessionnaires à la lumière des récents développements.

« Au cours des deux dernières semaines, nous avons eu des conversations importantes avec nos concessionnaires partenaires et ce n'est pas un secret que ces temps sont difficiles pour nous tous », a déclaré David McMinn, Président-directeur des opérations de Société TRADER. « Dans des moments comme ceux-ci, nous croyons qu'il est crucial de pouvoir travailler ensemble et d'être flexibles, afin que l'on puisse passer au travers de cette situation du mieux que nous pouvons. »

Le plan de réduction des tarifs sera reflété automatiquement sur les factures des clients. TRADER surveillera les développements de la pandémie de la COVID-19 et évaluera activement le paysage automobile dans les prochains mois.

Les concessionnaires sont encouragés à contacter leur gestionnaire de compte pour plus d'information ou à visiter go.trader.ca

