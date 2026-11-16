SOCAR, verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SOCAR, hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 358.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 48.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20.91 Prozent auf 135.20 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111.81 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch