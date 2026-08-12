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12.08.2026 06:37:00
SOCAR, legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SOCAR, hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 170.40 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -54.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat SOCAR, mit einem Umsatz von insgesamt 120.99 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98.66 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 22.64 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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