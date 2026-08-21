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21.08.2026 06:37:00
Soc Quimica Minera de Chile stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Soc Quimica Minera de Chile gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2081.89 CLP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 293.08 CLP je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 125.29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2’224.01 Milliarden CLP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 987.18 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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