Soc Quimica Minera de Chile gab am 18.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 1778.00 CLP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Soc Quimica Minera de Chile 599.12 CLP je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1’970.87 Milliarden CLP – ein Plus von 75.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Soc Quimica Minera de Chile 1’125.15 Milliarden CLP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch