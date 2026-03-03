|
03.03.2026 06:37:00
Soc Quimica Minera de Chile präsentierte Quartalsergebnisse
Soc Quimica Minera de Chile liess sich am 28.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Soc Quimica Minera de Chile die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 601.03 CLP, nach 405.44 CLP im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Soc Quimica Minera de Chile im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1’236.75 Milliarden CLP. Im Vorjahresviertel waren 1’035.14 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1957.88 CLP eingefahren. Im Vorjahr waren -1336.410 CLP je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1.78 Prozent auf 4’351.41 Milliarden CLP aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4’275.31 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
