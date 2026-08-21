Soc Quimica Minera de Chile legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Soc Quimica Minera de Chile hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 2081.89 CLP. Im letzten Jahr hatte Soc Quimica Minera de Chile einen Gewinn von 293.08 CLP je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 2’224.01 Milliarden CLP gegenüber 987.18 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch