Soc Quimica Minera de Chile gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Soc Quimica Minera de Chile hat am 28.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 601.03 CLP gegenüber 405.44 CLP je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19.48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1’035.14 Milliarden CLP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1’236.75 Milliarden CLP ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1957.88 CLP eingefahren. Im Vorjahr waren -1336.410 CLP je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1.78 Prozent auf 4’351.41 Milliarden CLP aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4’275.31 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch