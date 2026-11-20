Soc Quimica Minera de Chile hat am 18.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1778.00 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 599.12 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1’970.87 Milliarden CLP – ein Plus von 75.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Soc Quimica Minera de Chile 1’125.15 Milliarden CLP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch