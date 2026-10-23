Sobute New Materials A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sobute New Materials A hat am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0.07 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.070 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite standen 938.6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 904.0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch