Sobute New Materials A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sobute New Materials A hat am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.11 CNY gegenüber 0.090 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Sobute New Materials A 940.9 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 991.4 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch