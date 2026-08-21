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21.08.2026 06:37:00
Sobute New Materials A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sobute New Materials A hat am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0.11 CNY gegenüber 0.090 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Sobute New Materials A 940.9 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 991.4 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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