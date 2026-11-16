Sobhagya Mercantile öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sobhagya Mercantile veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 3.69 INR gegenüber 5.64 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13.58 Prozent auf 442.6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 512.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch