Sobhagya Mercantile mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sobhagya Mercantile präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Sobhagya Mercantile hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.25 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6.77 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20.93 Prozent auf 413.7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 523.2 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch