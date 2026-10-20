Sobha Developers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sobha Developers hat am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 3.08 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6.78 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 31.30 Prozent zurück. Hier wurden 9.67 Milliarden INR gegenüber 14.08 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch