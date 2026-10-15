Sobal: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sobal stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 19.56 JPY. Im letzten Jahr hatte Sobal einen Gewinn von 12.35 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 2.55 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.16 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch