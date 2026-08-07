Soaring Eagle Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Soaring Eagle Acquisition A stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.75 USD gegenüber -1.100 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 59.35 Prozent zurück. Hier wurden 20.2 Millionen USD gegenüber 49.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch