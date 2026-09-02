So-Young International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

So-Young International hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 74.2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch