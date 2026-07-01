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Analystenprognosen 01.07.2026 10:28:00

So stuften Experten die Intel-Aktie im Juni ein

So stuften Experten die Intel-Aktie im Juni ein

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Intel-Aktie veröffentlicht.

Intel
111.03 CHF -1.94%
Kaufen Verkaufen

9 Analysten gaben ihre Einschätzung der Intel-Aktie preis.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 7 Experten empfehlen das Halten der Intel-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 125,89 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 13,74 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Intel-Aktie von 139,63 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research100,00 USD-28,3819.06.2026
Bernstein Research100,00 USD-28,3817.06.2026
Barclays Capital100,00 USD-28,3801.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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