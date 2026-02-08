Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Einstufungen 08.02.2026 11:53:00

So stuften die Analysten die Volkswagen-Aktie im vergangenen Monat ein

Im vergangenen Monat haben Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Volkswagen
91.83 CHF -1.68%
Volkswagen (VW) vz Experten haben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie veröffentlicht.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Volkswagen (VW) vz mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 116,67 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 14,02 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 102,65 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG95,00 EUR-7,4522.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.106,00 EUR3,2622.01.2026
Deutsche Bank AG120,00 EUR16,9022.01.2026
Barclays Capital125,00 EUR21,7722.01.2026
Bernstein Research108,00 EUR5,2122.01.2026
Jefferies & Company Inc.140,00 EUR36,3922.01.2026
RBC Capital Markets135,00 EUR31,5122.01.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR7,1622.01.2026
Barclays Capital--19.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)118,00 EUR14,9519.01.2026
Merrill Lynch & Co., Inc.115,00 EUR12,0315.01.2026
Bernstein Research108,00 EUR5,2114.01.2026
UBS AG95,00 EUR-7,4513.01.2026
Jefferies & Company Inc.140,00 EUR36,3909.01.2026
Barclays Capital125,00 EUR21,7709.01.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR7,1605.01.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

VW-Aktie fester: Autobauer will in China Platz 3 verteidigen - neue Modelle starten
VW-Aktie in Rot: Zweiter Strafprozess um Volkswagen-Tochter Audi-Dieselskandal beginnt
Toyota-Aktie stärker: Toyota baut Vorsprung auf VW mit neuen Rekordverkäufen aus

