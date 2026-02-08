Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Einstufungen
|
08.02.2026 11:53:00
So stuften die Analysten die Volkswagen-Aktie im vergangenen Monat ein
Im vergangenen Monat haben Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Volkswagen (VW) vz Experten haben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie veröffentlicht.
8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Volkswagen (VW) vz mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 116,67 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 14,02 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 102,65 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|95,00 EUR
|-7,45
|22.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|106,00 EUR
|3,26
|22.01.2026
|Deutsche Bank AG
|120,00 EUR
|16,90
|22.01.2026
|Barclays Capital
|125,00 EUR
|21,77
|22.01.2026
|Bernstein Research
|108,00 EUR
|5,21
|22.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|140,00 EUR
|36,39
|22.01.2026
|RBC Capital Markets
|135,00 EUR
|31,51
|22.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|7,16
|22.01.2026
|Barclays Capital
|-
|-
|19.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|118,00 EUR
|14,95
|19.01.2026
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|115,00 EUR
|12,03
|15.01.2026
|Bernstein Research
|108,00 EUR
|5,21
|14.01.2026
|UBS AG
|95,00 EUR
|-7,45
|13.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|140,00 EUR
|36,39
|09.01.2026
|Barclays Capital
|125,00 EUR
|21,77
|09.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|7,16
|05.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
06.02.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.02.26