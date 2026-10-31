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31.10.2026 22:30:38
So stuften die Analysten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat ein
So haben Experten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Im Oktober 2026 haben 9 Experten die T-Mobile US-Aktie analysiert.
4 Experten stufen die T-Mobile US-Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von T-Mobile US mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 200,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von T-Mobile US auf 156,44 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|235,00 USD
|50,22
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|235,00 USD
|50,22
|29.10.2026
|Bernstein Research
|180,00 USD
|15,06
|29.10.2026
|Bernstein Research
|180,00 USD
|15,06
|21.10.2026
|Bernstein Research
|180,00 USD
|15,06
|13.10.2026
|Bernstein Research
|220,00 USD
|40,63
|08.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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