So stuften die Analysten die Siemens Energy-Aktie im vergangenen Monat ein

Im September 2026 haben 7 Experten die Siemens Energy-Aktie analysiert.

7 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 225,00 EUR für die Siemens Energy-Aktie, was einem Anstieg von 82,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 142,60 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 205,00 EUR 43,76 25.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 24.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 245,00 EUR 71,81 09.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 245,00 EUR 71,81 02.09.2026 Jefferies & Company Inc. 210,00 EUR 47,27 02.09.2026 Deutsche Bank AG 210,00 EUR 47,27 01.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 245,00 EUR 71,81 01.09.2026 Jefferies & Company Inc. 215,00 EUR 50,77 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch