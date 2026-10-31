So stuften die Analysten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie im vergangenen Monat ein

9 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie veröffentlicht.

8 Experten stufen die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 97,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 27,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie von 69,60 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 104,00 EUR 49,43 30.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 102,00 EUR 46,55 30.10.2026 UBS AG 74,00 EUR 6,32 29.10.2026 Baader Bank 85,00 EUR 22,13 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 97,00 EUR 39,37 29.10.2026 Warburg Research 120,00 EUR 72,41 07.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 102,00 EUR 46,55 07.10.2026 Baader Bank 85,00 EUR 22,13 05.10.2026 Deutsche Bank AG 104,00 EUR 49,43 02.10.2026

Redaktion Finanzen.net