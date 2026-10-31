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|
31.10.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie im vergangenen Monat ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie in den Fokus genommen.
9 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie veröffentlicht.
8 Experten stufen die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 97,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 27,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie von 69,60 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|104,00 EUR
|49,43
|30.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|102,00 EUR
|46,55
|30.10.2026
|UBS AG
|74,00 EUR
|6,32
|29.10.2026
|Baader Bank
|85,00 EUR
|22,13
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|97,00 EUR
|39,37
|29.10.2026
|Warburg Research
|120,00 EUR
|72,41
|07.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|102,00 EUR
|46,55
|07.10.2026
|Baader Bank
|85,00 EUR
|22,13
|05.10.2026
|Deutsche Bank AG
|104,00 EUR
|49,43
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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29.10.26
|EQS-News: Redcare Pharmacy delivers strong Q3, with revenue increasing 18% driven by Rx and adjusted EBITDA margin up 1.0pp YoY to 3.4%. (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-News: Redcare Pharmacy mit starkem Q3: Rx-Geschäft treibt Umsatzwachstum von 18%; bereinigte EBITDA-Marge um 1,0 Prozentpunkte auf 3,4% verbessert. (EQS Group)
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28.10.26
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Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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