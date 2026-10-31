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31.10.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die National Grid-Aktie im vergangenen Monat ein
5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur National Grid-Aktie veröffentlicht.
2 Experten raten die National Grid-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von National Grid mit Halten ein, 1 Analyst hält die National Grid-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für National Grid ein Kursziel von 13,07 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,53 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 12,55 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|11,10 GBP
|-11,52
|20.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|13,10 GBP
|4,42
|12.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|13,00 GBP
|3,63
|05.10.2026
|RBC Capital Markets
|13,75 GBP
|9,61
|05.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|14,40 GBP
|14,79
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|05.10.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|12.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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