So stuften die Analysten die LOréal-Aktie im vergangenen Monat ein

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Einschätzung der LOréal-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die LOréal-Aktie zu kaufen, 7 Experten empfehlen das Halten der LOréal-Aktie, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 388,55 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von LOréal auf 380,75 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 405,00 EUR 6,37 30.09.2026 Jefferies & Company Inc. 361,00 EUR -5,19 28.09.2026 UBS AG 430,00 EUR 12,93 28.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 447,00 EUR 17,40 28.09.2026 Deutsche Bank AG 340,00 EUR -10,70 23.09.2026 Jefferies & Company Inc. 361,00 EUR -5,19 22.09.2026 Bernstein Research 405,00 EUR 6,37 17.09.2026 Bernstein Research 405,00 EUR 6,37 16.09.2026 Deutsche Bank AG 340,00 EUR -10,70 09.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 375,00 EUR -1,51 09.09.2026 Bernstein Research 405,00 EUR 6,37 07.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch