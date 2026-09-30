L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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30.09.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die LOréal-Aktie im vergangenen Monat ein
Das sind die Analysten-Einschätzungen der LOréal-Aktie im vergangenen Monat.
Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Einschätzung der LOréal-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die LOréal-Aktie zu kaufen, 7 Experten empfehlen das Halten der LOréal-Aktie, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 388,55 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von LOréal auf 380,75 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|405,00 EUR
|6,37
|30.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|361,00 EUR
|-5,19
|28.09.2026
|UBS AG
|430,00 EUR
|12,93
|28.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|447,00 EUR
|17,40
|28.09.2026
|Deutsche Bank AG
|340,00 EUR
|-10,70
|23.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|361,00 EUR
|-5,19
|22.09.2026
|Bernstein Research
|405,00 EUR
|6,37
|17.09.2026
|Bernstein Research
|405,00 EUR
|6,37
|16.09.2026
|Deutsche Bank AG
|340,00 EUR
|-10,70
|09.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|375,00 EUR
|-1,51
|09.09.2026
|Bernstein Research
|405,00 EUR
|6,37
|07.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
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|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10.08.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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