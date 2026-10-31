So stuften die Analysten die KRONES-Aktie im vergangenen Monat ein

9 Analysten gaben ihre Einschätzung der KRONES-Aktie preis.

5 Analysten empfehlen die KRONES-Aktie mit Kaufen, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 142,56 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 29,16 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der KRONES-Aktie von 113,40 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 23.10.2026 Deutsche Bank AG 167,00 EUR 47,27 23.10.2026 Bernstein Research 108,00 EUR -4,76 23.10.2026 Warburg Research 173,00 EUR 52,56 23.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 158,00 EUR 39,33 23.10.2026 Bernstein Research 111,00 EUR -2,12 22.10.2026 Deutsche Bank AG 167,00 EUR 47,27 21.10.2026 Bernstein Research 111,00 EUR -2,12 19.10.2026 Bernstein Research 111,00 EUR -2,12 15.10.2026 Warburg Research 177,00 EUR 56,08 14.10.2026

Redaktion Finanzen.net