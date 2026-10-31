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31.10.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die KRONES-Aktie im vergangenen Monat ein
Im letzten Monat wurde die KRONES-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
9 Analysten gaben ihre Einschätzung der KRONES-Aktie preis.
5 Analysten empfehlen die KRONES-Aktie mit Kaufen, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 142,56 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 29,16 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der KRONES-Aktie von 113,40 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
|Deutsche Bank AG
|167,00 EUR
|47,27
|23.10.2026
|Bernstein Research
|108,00 EUR
|-4,76
|23.10.2026
|Warburg Research
|173,00 EUR
|52,56
|23.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|158,00 EUR
|39,33
|23.10.2026
|Bernstein Research
|111,00 EUR
|-2,12
|22.10.2026
|Deutsche Bank AG
|167,00 EUR
|47,27
|21.10.2026
|Bernstein Research
|111,00 EUR
|-2,12
|19.10.2026
|Bernstein Research
|111,00 EUR
|-2,12
|15.10.2026
|Warburg Research
|177,00 EUR
|56,08
|14.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu KRONES AG
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
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|15.10.26
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|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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