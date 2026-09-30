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Analysten-Prognosen 30.09.2026 18:00:38

So stuften die Analysten die K+S-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die K+S-Aktie im vergangenen Monat ein

So geht es mit der K+S-Aktie Experten zufolge weiter.

K+S
14.13 CHF -2.73%
Kaufen Verkaufen

Die K+S-Aktie wurde im September 2026 von 2 Experten analysiert.

1 Analyst stuft die Anteilsscheine von K+S mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 15,70 EUR für die K+S-Aktie, was einem Anstieg von 0,38 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 15,32 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)13,00 EUR-15,1428.09.2026
DZ BANK--23.09.2026
Barclays Capital18,40 EUR20,1004.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: K+S
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