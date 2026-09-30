So stuften die Analysten die K+S-Aktie im vergangenen Monat ein

Die K+S-Aktie wurde im September 2026 von 2 Experten analysiert.

1 Analyst stuft die Anteilsscheine von K+S mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 15,70 EUR für die K+S-Aktie, was einem Anstieg von 0,38 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 15,32 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 13,00 EUR -15,14 28.09.2026 DZ BANK - - 23.09.2026 Barclays Capital 18,40 EUR 20,10 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch