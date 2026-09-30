K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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30.09.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die K+S-Aktie im vergangenen Monat ein
So geht es mit der K+S-Aktie Experten zufolge weiter.
Die K+S-Aktie wurde im September 2026 von 2 Experten analysiert.
1 Analyst stuft die Anteilsscheine von K+S mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 15,70 EUR für die K+S-Aktie, was einem Anstieg von 0,38 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 15,32 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13,00 EUR
|-15,14
|28.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.09.2026
|Barclays Capital
|18,40 EUR
|20,10
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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