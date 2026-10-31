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|Unter der Lupe
|
31.10.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die JOST Werke-Aktie im vergangenen Monat ein
Experten haben im abgelaufenen Monat die JOST Werke-Aktie unter die Lupe genommen.
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der JOST Werke-Aktie preis.
2 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 80,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 23,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von JOST Werke in Höhe von 56,30 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|80,00 EUR
|42,10
|27.10.2026
|Deutsche Bank AG
|80,00 EUR
|42,10
|16.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu JOST Werke AG
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|EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.ch)
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|Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
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|Verluste in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu JOST Werke AG
|27.10.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Warburg Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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