So stuften die Analysten die JOST Werke-Aktie im vergangenen Monat ein

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der JOST Werke-Aktie preis.

2 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 80,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 23,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von JOST Werke in Höhe von 56,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 80,00 EUR 42,10 27.10.2026 Deutsche Bank AG 80,00 EUR 42,10 16.10.2026

Redaktion Finanzen.net