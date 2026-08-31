JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
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31.08.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die JOST Werke-Aktie im vergangenen Monat ein
Experten haben im abgelaufenen Monat die JOST Werke-Aktie unter die Lupe genommen.
Die JOST Werke-Aktie wurde im August 2026 von 3 Experten analysiert.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 80,33 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 17,63 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der JOST Werke-Aktie von 62,70 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|83,00 EUR
|32,38
|18.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|82,00 EUR
|30,78
|14.08.2026
|Deutsche Bank AG
|76,00 EUR
|21,21
|14.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
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