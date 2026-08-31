So stuften die Analysten die JOST Werke-Aktie im vergangenen Monat ein

Die JOST Werke-Aktie wurde im August 2026 von 3 Experten analysiert.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 80,33 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 17,63 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der JOST Werke-Aktie von 62,70 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 83,00 EUR 32,38 18.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 82,00 EUR 30,78 14.08.2026 Deutsche Bank AG 76,00 EUR 21,21 14.08.2026

Redaktion finanzen.ch