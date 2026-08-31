HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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31.08.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die HENSOLDT-Aktie im vergangenen Monat ein
Die HENSOLDT-Aktie wurde im August 2026 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten empfehlen die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 99,60 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 13,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von HENSOLDT in Höhe von 85,70 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|105,00 EUR
|22,52
|13.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|100,00 EUR
|16,69
|06.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|98,00 EUR
|14,35
|05.08.2026
|Deutsche Bank AG
|101,00 EUR
|17,85
|03.08.2026
|Warburg Research
|94,00 EUR
|9,68
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
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|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
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|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Barclays Capital
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