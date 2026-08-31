So stuften die Analysten die HENSOLDT-Aktie im vergangenen Monat ein

Die HENSOLDT-Aktie wurde im August 2026 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten empfehlen die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 99,60 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 13,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von HENSOLDT in Höhe von 85,70 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 105,00 EUR 22,52 13.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 100,00 EUR 16,69 06.08.2026 Jefferies & Company Inc. 98,00 EUR 14,35 05.08.2026 Deutsche Bank AG 101,00 EUR 17,85 03.08.2026 Warburg Research 94,00 EUR 9,68 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch