HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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30.09.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die HelloFresh-Aktie im vergangenen Monat ein
Was HelloFresh-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Die HelloFresh-Aktie wurde im September 2026 von 5 Analysten analysiert.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von HelloFresh mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 4,630 EUR, was einem Anstieg von 2,28 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der HelloFresh-Aktie von 2,350 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|3,50 EUR
|48,94
|28.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|5,00 EUR
|112,77
|28.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|2,70 EUR
|14,89
|25.09.2026
|UBS AG
|3,60 EUR
|53,19
|25.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|8,35 EUR
|255,32
|25.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
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