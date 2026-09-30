So stuften die Analysten die HelloFresh-Aktie im vergangenen Monat ein

Die HelloFresh-Aktie wurde im September 2026 von 5 Analysten analysiert.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von HelloFresh mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 4,630 EUR, was einem Anstieg von 2,28 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der HelloFresh-Aktie von 2,350 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 3,50 EUR 48,94 28.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 5,00 EUR 112,77 28.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 2,70 EUR 14,89 25.09.2026 UBS AG 3,60 EUR 53,19 25.09.2026 Jefferies & Company Inc. 8,35 EUR 255,32 25.09.2026

Redaktion finanzen.ch