So stuften die Analysten die CANCOM SE-Aktie im vergangenen Monat ein

Im vergangenen Oktober haben 3 Experten die Aktie von CANCOM SE wie folgt eingeschätzt.

2 Experten empfehlen die CANCOM SE-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von CANCOM SE mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 28,33 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von CANCOM SE auf 21,05 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 32,00 EUR 52,02 27.10.2026 Jefferies & Company Inc. 29,00 EUR 37,77 27.10.2026 Warburg Research 24,00 EUR 14,01 26.10.2026

Redaktion Finanzen.net