Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analysteneinschätzungen
|
03.07.2026 11:24:00
So stuften die Analysten die Broadcom-Aktie im vergangenen Monat ein
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Broadcom-Aktie im vergangenen Monat.
Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Einschätzung der Broadcom-Aktie veröffentlicht.
19 Experten raten die Broadcom-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Broadcom mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 513,82 USD für die Broadcom-Aktie, was einem Anstieg von 136,07 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 377,75 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|550,00 USD
|45,60
|30.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|580,00 USD
|53,54
|17.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|550,00 USD
|45,60
|04.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|580,00 USD
|53,54
|04.06.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|525,00 USD
|38,98
|04.06.2026
|RBC Capital Markets
|400,00 USD
|5,89
|04.06.2026
|UBS AG
|485,00 USD
|28,39
|04.06.2026
|Bernstein Research
|550,00 USD
|45,60
|04.06.2026
|Deutsche Bank AG
|515,00 USD
|36,33
|04.06.2026
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit
Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Broadcom
|
11:24
|So stuften die Analysten die Broadcom-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
02.07.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
02.07.26