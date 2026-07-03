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Analysteneinschätzungen 03.07.2026 11:24:00

So stuften die Analysten die Broadcom-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die Broadcom-Aktie im vergangenen Monat ein

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Broadcom-Aktie im vergangenen Monat.

Broadcom
291.43 CHF -1.31%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Einschätzung der Broadcom-Aktie veröffentlicht.

19 Experten raten die Broadcom-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Broadcom mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 513,82 USD für die Broadcom-Aktie, was einem Anstieg von 136,07 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 377,75 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.550,00 USD45,6030.06.2026
JP Morgan Chase & Co.580,00 USD53,5417.06.2026
Jefferies & Company Inc.550,00 USD45,6004.06.2026
JP Morgan Chase & Co.580,00 USD53,5404.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.525,00 USD38,9804.06.2026
RBC Capital Markets400,00 USD5,8904.06.2026
UBS AG485,00 USD28,3904.06.2026
Bernstein Research550,00 USD45,6004.06.2026
Deutsche Bank AG515,00 USD36,3304.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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