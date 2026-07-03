So stuften die Analysten die Broadcom-Aktie im vergangenen Monat ein

Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Einschätzung der Broadcom-Aktie veröffentlicht.

19 Experten raten die Broadcom-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Broadcom mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 513,82 USD für die Broadcom-Aktie, was einem Anstieg von 136,07 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 377,75 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 550,00 USD 45,60 30.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 580,00 USD 53,54 17.06.2026 Jefferies & Company Inc. 550,00 USD 45,60 04.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 580,00 USD 53,54 04.06.2026 Goldman Sachs Group Inc. 525,00 USD 38,98 04.06.2026 RBC Capital Markets 400,00 USD 5,89 04.06.2026 UBS AG 485,00 USD 28,39 04.06.2026 Bernstein Research 550,00 USD 45,60 04.06.2026 Deutsche Bank AG 515,00 USD 36,33 04.06.2026

Redaktion finanzen.ch